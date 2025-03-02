Стармер: працюємо над планом припинення війни, який обговоримо з США і будемо просувати спільно
Київ • УНН
Європейські лідери працюють над планом припинення військової агресії рф в Україні, який обговорять зі США. На саміті в Лондоні під головуванням Стармера розробляють кроки для досягнення "миру через силу".
На міжнародний саміт щодо підтримки України, лідери європейських країн та високопосадовці НАТО і ЄС працюють над планом припинення військової агресії рф в Україні. Складові домовленостей увійдуть у план дій, який буде представлено США. Відповідні напрацювання будуть посуватися далі разом Вашингтоном.
Про це передає ВВС, повідомляє УНН.
ВВС пропонує кілька коментарів Кіра Стармера "з-за столу переговорів на вищому рівні".
У моїх розмовах в останні дні ми домовилися, що група з нас буде працювати з Україною над планом припинення бойових дій, а потім обговоримо його з США і будемо просувати його разом
Стармер зауважив, що хоча росія також говорить про мир, але рф "продовжує свою невпинну агресію" проти України.
Ми повинні домовитися про те, які кроки будуть зроблені на цій зустрічі, щоб забезпечити мир через силу на благо всіх
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У Ланкастер-хаусі в Лондоні триває саміт європейських лідерів під головуванням прем'єра Британії Кіра Стармера. На порядку денному - припинення війни рф в Україні та відносини з США
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