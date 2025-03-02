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Стармер: работаем над планом прекращения войны, который обсудим с США и будем продвигать совместно

Киев • УНН

 • 28352 просмотра

Европейские лидеры работают над планом прекращения военной агрессии рф в Украине, который обсудят с США. На саммите в Лондоне под председательством Стармера разрабатывают шаги для достижения «мира через силу».

Стармер: работаем над планом прекращения войны, который обсудим с США и будем продвигать совместно

На международный саммит по поддержке Украины, лидеры европейских стран и чиновники НАТО и ЕС работают над планом прекращения военной агрессии рф в Украине. Составляющие договоренностей войдут в план действий, который будет представлен США. Соответствующие наработки будут продвигаться дальше вместе с Вашингтоном. 

Об этом передает ВВС, сообщает УНН.

ВВС предлагает несколько комментариев Кира Стармера «из-за стола переговоров на высшем уровне».

В моих разговорах в последние дни мы договорились, что группа из нас будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а потом обсудим его с США и будем продвигать его вместе

- отмечает премьер-министр Британии.

Стармер отметил, что хотя россия также говорит о мире, но рф «продолжает свою неустанную агрессию» против Украины.

Мы должны договориться о том, какие шаги будут предприняты на этой встрече, чтобы обеспечить мир через силу на благо всех

- подчеркнул Стармер

Напомним,

В Ланкастер-хаусе в Лондоне продолжается саммит европейских лидеров под председательством премьера Британии Кира Стармера. На повестке дня - прекращение войны рф в Украине и отношения с США

В кремле довольны резким изменением внешней политики США02.03.25, 15:32 • 33410 просмотров

Игорь Тележников

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