Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Чиновница обещает представить соответствующий «всеобъемлющий» план в середине следующей недели, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Мы все поняли, что после длительного периода недостаточного инвестирования сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского Союза
Председатель Европейской комиссии заявила, что представит «всеобъемлющий план» на саммите ЕС в четверг, добавив, что важно:
- резко усилить оборону;
- сделать шаги и значительно активизироваться;
Относительно будущего разрушенной российской агрессией Украины, фон дер Ляйен следующее:
Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными. Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты. Это фактически превращает Украину в стального дикобраза, который является неперевариваемым для потенциальных захватчиков
Напомним,
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