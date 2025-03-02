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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Киев • УНН

 • 158440 просмотра

Председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Чиновница обещает представить соответствующий «всеобъемлющий» план в середине следующей недели, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Мы все поняли, что после длительного периода недостаточного инвестирования сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского Союза

- сказала Фон дер Ляйен. 

Председатель Европейской комиссии  заявила, что представит «всеобъемлющий план» на саммите ЕС в четверг, добавив, что важно:

  • резко усилить оборону;
  • сделать шаги и значительно активизироваться;

Относительно будущего разрушенной российской агрессией Украины, фон дер Ляйен следующее:

Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными. Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты. Это фактически превращает Украину в стального дикобраза, который является неперевариваемым для потенциальных захватчиков

- сказала она.

Напомним,

Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.

Стармер: работаем над планом прекращения войны, который обсудим с США и будем продвигать совместно02.03.25, 17:43 • 28352 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Европейская комиссия
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Италия
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