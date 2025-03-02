Стармер анонсував нову зустріч з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країни мають продовжувати співпрацю з Вашингтоном. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану", — наголосив Стармер.

Раніше Трамп заявив, що йому "потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир", та звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що в нього немає козирів, але він збирається продовжувати війну проти росії.

Нагадаємо

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, доки Зеленський не представить пропозицію миру під час візиту до Вашингтона.