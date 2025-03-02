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США не фінансуватимуть Україну без пропозиції миру - міністр торгівлі Лутнік

Київ • УНН

 • 27662 перегляди

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що США не надаватимуть фінансування Україні без пропозиції миру від Зеленського. Це сталося після напруженої зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі, яка завершилася достроково.

США не фінансуватимуть Україну без пропозиції миру - міністр торгівлі Лутнік

Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, доки Володимир Зеленський не представить пропозицію миру під час візиту до Вашингтона.

Про це в ефірі Fox News сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік, передає УНН.

Зеленський постійно наполягав: "Я не піду на жодні поступки. Вони мають залишити мою землю. Я хочу репарації у 300 млрд доларів. І я хочу, щоб США дали мені гарантії безпеки під час війни з росією". Тому Президент (Трамп - ред.) назвав це азартною грою з Третьою світовою війною. Ми не дамо гарантії безпеки, поки ви воюєте з росією. Це просто смішно. Його вимоги були безглуздими. Вони були нерозумними. Президент якийсь час терпів. Знаєте, він приїхав, щоб досягти миру… А Зеленський був там не для миру. Він хотів укласти якусь вигадану угоду, що була в його голові, і врешті-решт це просто себе вичерпало

- сказав Лутнік. 

Він додав, що Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, поки Зеленський не відвідає Вашингтон із пропозицією миру.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом. Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит.

Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".   

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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