США не фінансуватимуть Україну без пропозиції миру - міністр торгівлі Лутнік

Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, доки Володимир Зеленський не представить пропозицію миру під час візиту до Вашингтона.

Про це в ефірі Fox News сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік, передає УНН.

Зеленський постійно наполягав: "Я не піду на жодні поступки. Вони мають залишити мою землю. Я хочу репарації у 300 млрд доларів. І я хочу, щоб США дали мені гарантії безпеки під час війни з росією". Тому Президент (Трамп - ред.) назвав це азартною грою з Третьою світовою війною. Ми не дамо гарантії безпеки, поки ви воюєте з росією. Це просто смішно. Його вимоги були безглуздими. Вони були нерозумними. Президент якийсь час терпів. Знаєте, він приїхав, щоб досягти миру… А Зеленський був там не для миру. Він хотів укласти якусь вигадану угоду, що була в його голові, і врешті-решт це просто себе вичерпало