США не будут финансировать Украину без предложения мира - министр торговли Лутник

Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Владимир Зеленский не представит предложение мира во время визита в Вашингтон.

Об этом в эфире Fox News сказал министр торговли США Говард Лутник, передает УНН.

Зеленский постоянно настаивал: «Я не пойду ни на какие уступки. Они должны оставить мою землю. Я хочу репарации в 300 млрд долларов. И я хочу, чтобы США дали мне гарантии безопасности во время войны с Россией». Поэтому Президент (Трамп - ред.) назвал это азартной игрой с Третьей мировой войной. Мы не дадим гарантии безопасности, пока вы воюете с Россией. Это просто смешно. Его требования были бессмысленными. Они были неразумными. Президент какое-то время терпел. Знаете, он приехал, чтобы достичь мира... А Зеленский был там не для мира. Он хотел заключить какое-то вымышленное соглашение, которое было в его голове, и в конце концов это просто себя исчерпало