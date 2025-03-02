США не будут финансировать Украину без предложения мира - министр торговли Лутник
Киев • УНН
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не будут предоставлять финансирование Украине без предложения мира от Зеленского. Это произошло после напряженной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая завершилась досрочно.
Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Владимир Зеленский не представит предложение мира во время визита в Вашингтон.
Об этом в эфире Fox News сказал министр торговли США Говард Лутник, передает УНН.
Зеленский постоянно настаивал: «Я не пойду ни на какие уступки. Они должны оставить мою землю. Я хочу репарации в 300 млрд долларов. И я хочу, чтобы США дали мне гарантии безопасности во время войны с Россией». Поэтому Президент (Трамп - ред.) назвал это азартной игрой с Третьей мировой войной. Мы не дадим гарантии безопасности, пока вы воюете с Россией. Это просто смешно. Его требования были бессмысленными. Они были неразумными. Президент какое-то время терпел. Знаете, он приехал, чтобы достичь мира... А Зеленский был там не для мира. Он хотел заключить какое-то вымышленное соглашение, которое было в его голове, и в конце концов это просто себя исчерпало
Он добавил, что Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Зеленский не посетит Вашингтон с предложением мира.
Напомним,
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит.
Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».