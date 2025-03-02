Стармер анонсировал новую встречу с Трампом
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о предстоящей встрече с президентом США для разработки совместного плана. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны должны продолжать сотрудничество с Вашингтоном. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
"Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока мы не будем иметь общего плана", - подчеркнул Стармер.
Ранее Трамп заявил, что ему "нужен любой, кто собирается договориться о мире", и обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него нет козырей, но он собирается продолжать войну против России.
Напомним
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Зеленский не представит предложение мира во время визита в Вашингтон.