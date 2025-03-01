Мені потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир", та звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що в нього немає козирів, але він збирається продовжувати війну проти росії, передає УНН.

Мені потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир. Якщо він здатний на мир, а він може бути здатним, а може і ні, але мені потрібен хтось, хто збирається укласти мир. Знову ж таки, у нього немає козирів. Коли ми підписуємо угоду, у нього є всі козирі. Це не означає, що він може битися. Він повинен зупинити бойові дії, зупинити смерть. Він втрачає сотні тисяч солдатів. Час зупинити смерть,

Він зазначив, що Зеленський заявив, що "не хоче припинення вогню, і раптом він став великою шишкою, бо на його боці США".

Або ми покладемо цьому край, або дозволимо йому воювати, і якщо він буде воювати, то це буде не дуже гарно, тому що без нас він не переможе. Не має значення, що я обмірковую. Я просто кажу вам, що ви бачили те, що бачив я. Це була людина, яка не хотіла укладати мир, і мене цікавить лише те, чи хоче він припинити кровопролиття,