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Мені потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир - Трамп

Київ • УНН

 • 39393 перегляди

Трамп заявив, що для відновлення діалогу зі США Зеленський має висловити готовність до миру. За словами Трампа, без підтримки США Україна не зможе перемогти у війні.

Мені потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир", та звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що в нього немає козирів, але він збирається продовжувати війну проти росії, передає УНН.

Мені потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир. Якщо він здатний на мир, а він може бути здатним, а може і ні, але мені потрібен хтось, хто збирається укласти мир. Знову ж таки, у нього немає козирів. Коли ми підписуємо угоду, у нього є всі козирі. Це не означає, що він може битися. Він повинен зупинити бойові дії, зупинити смерть. Він втрачає сотні тисяч солдатів. Час зупинити смерть,

- сказав Трамп.

Він зазначив, що Зеленський заявив, що "не хоче припинення вогню, і раптом він став великою шишкою, бо на його боці США".

Або ми покладемо цьому край, або дозволимо йому воювати, і якщо він буде воювати, то це буде не дуже гарно, тому що без нас він не переможе. Не має значення, що я обмірковую. Я просто кажу вам, що ви бачили те, що бачив я. Це була людина, яка не хотіла укладати мир, і мене цікавить лише те, чи хоче він припинити кровопролиття,

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що для відновлення переговорів зі США Президент України Володимир Зеленський має сказати, що хоче укласти мир.

Павло Башинський

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