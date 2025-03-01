Мне нужен любой, кто собирается договориться о мире - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "нужен любой, кто собирается договориться о мире", и обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него нет козырей, но он собирается продолжать войну против России, передает УНН.

Мне нужен любой, кто собирается договориться о мире. Если он способен на мир, а он может быть способен, а может и нет, но мне нужен кто-то, кто собирается заключить мир. Опять же, у него нет козырей. Когда мы подписываем соглашение, у него есть все козыри. Это не значит, что он может драться. Он должен остановить боевые действия, остановить смерть. Он теряет сотни тысяч солдат. Время остановить смерть,