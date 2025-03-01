Мне нужен любой, кто собирается договориться о мире - Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что для возобновления диалога с США Зеленский должен выразить готовность к миру. По словам Трампа, без поддержки США Украина не сможет победить в войне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "нужен любой, кто собирается договориться о мире", и обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него нет козырей, но он собирается продолжать войну против России, передает УНН.
Мне нужен любой, кто собирается договориться о мире. Если он способен на мир, а он может быть способен, а может и нет, но мне нужен кто-то, кто собирается заключить мир. Опять же, у него нет козырей. Когда мы подписываем соглашение, у него есть все козыри. Это не значит, что он может драться. Он должен остановить боевые действия, остановить смерть. Он теряет сотни тысяч солдат. Время остановить смерть,
Он отметил, что Зеленский заявил, что "не хочет прекращения огня, и вдруг он стал большой шишкой, потому что на его стороне США".
Или мы положим этому конец, или позволим ему воевать, и если он будет воевать, то это будет не очень хорошо, потому что без нас он не победит. Не имеет значения, что я обдумываю. Я просто говорю вам, что вы видели то, что видел я. Это был человек, который не хотел заключать мир, и меня интересует только то, хочет ли он прекратить кровопролитие,
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что для возобновления переговоров с США Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, что хочет заключить мир.