лавров зробив скандальну заяву про Зеленського та похвалив Трампа: у МЗС України відповіли
Київ • УНН
Глава МЗС рф назвав президента України "чистим нацистом" та "зрадником єврейського народу". МЗС України закликало засудити антисемітські висловлювання лаврова та його схвалення політики Трампа.
Голова мзс рф сергій лавров заявив, що Зеленський нібито є "чистим нацистом і зрадником єврейського народу". У відповідь на істеричний випад у МЗС Україн заявили, що керівника дипломатії рф потрібно звинуватити в антисемітизмі. Також лавров похвалив Дональда Трампа за його "відносини з Україною".
Передає УНН із посиланням на сторінку речника МЗС у мережі Х та видання Іndependent.
Такі заяви не просто божевільні. Вони повинні бути названі тим, чим вони є насправді: антисемітизмом. Ми закликаємо Ізраїль і єврейські організації по всьому світу засудити неодноразову і обурливу брехню Лаврова, — написав речник МЗС України в соцмережі Х.
Доповнення
міністр закордонних справ росії сергій лавров похвалив Дональда Трампа за його відносини з Україною після напруженої розмови в Овальному кабінеті президента США з Володимиром Зеленським.
Виступаючи в суботу (1 березня), лавров також відкинув розмови про розгортання миротворців в Україні без схвалення Москви, і назвав "нахабними" європейські пропозиції залишити миротворчі війська в Україні, без згоди росії.
Нагадаємо
МЗС України наголошує на важливості участі Туреччини в обговоренні європейської безпеки. Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО, готова надати війська для миротворчих сил.
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