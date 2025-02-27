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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 8298 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
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Туреччина має бути ключовим учасником переговорів про безпеку в Європі - МЗС

Туреччина має бути ключовим учасником переговорів про безпеку в Європі - МЗС

Київ  •  УНН

 • 18521 перегляди

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МЗС України наголошує на важливості участі Туреччини в обговоренні європейської безпеки. Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО, готова надати війська для миротворчих сил.

На думку України Туреччина дуже важливий голос та учасник розмови про європейську безпеку. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН

На нашу думку Туреччина це дуже важливий голос та учасник розмови про європейську безпеку. Тому не можливо виключати Туреччину з цих розмов

- сказав Тихий.

За його словами, Україна вважає, що обов'язково в дискусіях, які зараз тривають про те, як забезпечити довгострокову безпеку в Європі Туреччина має бути присутня.

МЗС про іноземний контингент: довгострокова безпека має передбачати присутність союзників у морі та повітрі, дискусії йдуть27.02.25, 16:01 • 17071 перегляд

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США.

Bloomberg повідомляло, що Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита щодо надання військ для миротворчих сил в Україні.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України, додавши, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримки миру, коли Україна та росія досягнуть домовленості про припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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