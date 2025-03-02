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лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

Киев • УНН

 • 103287 просмотра

Глава МИД рф назвал президента Украины «чистым нацистом» и «предателем еврейского народа». МИД Украины призвал осудить антисемитские высказывания Лаврова и его одобрение политики Трампа.

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

Глава МИДа рф сергей лавров заявил, что Зеленский якобы является "чистым нацистом и предателем еврейского народа". В ответ на истерический выпад в МИД Украины заявили, что руководителя дипломатии рф нужно обвинить в антисемитизме. Также лавров похвалил Дональда Трампа за его "отношения с Украиной".

Передает УНН со ссылкой на страницу представителя МИД в сети Х и издание Ипԁепԁепԁепт.

Такие заявления не просто безумны. Они должны быть названы тем, чем они являются на самом деле: антисемитизмом. Мы призываем Израиль и еврейские организации по всему миру осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова, - написал спикер МИД Украины в соцсети Х.

Дополнение

министр иностранных дел россии сергей лавров похвалил Дональда Трампа за его отношения с Украиной после напряженного разговора в Овальном кабинете президента США с Владимиром Зеленским.

Выступая в субботу (1 марта), Лавров также отверг разговоры о развертывании миротворцев в Украине без одобрения Москвы, и назвал "наглыми" европейские предложения оставить миротворческие войска в Украине, без согласия россии.

Напомним,

МИД Украины отмечает важность участия Турции в обсуждении европейской безопасности. Турция, которая имеет вторую по величине армию в НАТО, готова предоставить войска для миротворческих сил.

В кремле довольны резким изменением внешней политики США02.03.25, 15:32 • 33410 просмотров

Игорь Тележников

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