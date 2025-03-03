До соглашения о завершении войны еще очень далеко - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал. Об этом информирует Sky News со ссылкой на интервью Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины подчеркнул, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным".

Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал - отметил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, мир должен быть очень конкретным, с очень конкретным гарантиями безопасности, и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности, с конкретной ответственностью за объемы этой помощи.

В каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности - объяснил глава государства.

Зеленский категорически отрицает возможность каких-либо территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью россии.

Украина никогда не признает оккупированные россией территории. Для нас это будет временной оккупацией. Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что гарантии безопасности должны предусматривать сильный ответ Украины и ее партнеров в случае новой агрессии со стороны россии.

"Я не хочу говорить о деталях, пока нет подписей... есть слишком много вещей, о которых надо подумать", - сказал он.

В то же время глава государства сообщил, что международные партнеры Украины согласились продолжать давление на россию.

Напомним

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о предстоящей встрече с президентом США для разработки совместного плана. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.

Глава МИД рф назвал президента Украины "чистым нацистом" и "предателем еврейского народа". МИД Украины призвал осудить антисемитские высказывания Лаврова и его одобрение политики Трампа.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усиливать оборону и "готовиться к худшему".

"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне