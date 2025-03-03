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Краще б він не мав рації: Трамп ще раз відреагував на заяву Зеленського про віддалене завершення війни

Київ • УНН

 • 47822 перегляди

Дональд Трамп прокоментував слова Зеленського про те, що закінчення війни буде "дуже, дуже далеким". Колишній президент США висловив надію, що Зеленський не правий, і заявив про бажання якнайшвидшого завершення конфлікту.

Краще б він не мав рації: Трамп ще раз відреагував на заяву Зеленського про віддалене завершення війни

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського, що закінчення війни буде "дуже, дуже далеким", а також додав - "краще б він не мав рації", передає УНН з посиланням на Skynews.

Деталі

Трампа запитали, чи розгляне він можливість скасування військової допомоги Україні.

Він припускає, що якщо він дасть відповідь, то його слова швидко "застаріють" через швидко змінюючуся ситуацію.

"Це угода, яка ніколи б не відбулася", — додає президент, очевидно, знову маючи на увазі більш широкі американські зобов'язання в Україні та свою важливість для мирних зусиль.

Він обговорює коментарі Зеленського раніше, які припускали, що закінчення війни буде "дуже, дуже далеким".

"Краще б він не мав рації. Це все, що я кажу", — говорить він.

"Я хочу, щоб вона (війна) закінчилася швидко", — додає він.

Це найгірша заява: Трамп розкритикував слова Зеленського щодо угоди про завершення війни03.03.2025, 19:08 • 36164 перегляди

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не почав. 

Основою потенційного перемир'я у війні росії проти України обов'язково повинні бути сильні гарантії безпеки для Києва. Такого висновку досягли учасники саміту світових лідерів, присвяченого Україні та європейській безпеці.

Антоніна Туманова

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