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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Це найгірша заява: Трамп розкритикував слова Зеленського щодо угоди про завершення війни

Київ • УНН

 • 36164 перегляди

Дональд Трамп назвав "найгіршою" заяву Зеленського про те, що до угоди про завершення війни ще далеко. Трамп заявив, що США не будуть довго терпіти таку позицію української сторони.

Це найгірша заява: Трамп розкритикував слова Зеленського щодо угоди про завершення війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що до угоди про завершення війни ще дуже далеко, заявивши, що це найгірша заява зроблена українським лідером й Америка довго цього терпіти не буде, передає УНН.

Це найгірша заява, яка могла бути зроблена Зеленським, і Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка, і Європа під час зустрічі, яку вони мали із Зеленським, прямо заявила, що вони не можуть виконати цю роботу без США – мабуть, це не дуже хороша заява з точки зору демонстрації сили проти росії. Про, що вони думають? 

- написав Трамп у Truth Social.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав. 

Основою потенційного перемирʼя у війні росії проти України обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки для Києва. Такого висновку дійшли учасники саміту світових лідерів, присвяченому Україні та європейській безпеці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
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