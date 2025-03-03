Це найгірша заява: Трамп розкритикував слова Зеленського щодо угоди про завершення війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що до угоди про завершення війни ще дуже далеко, заявивши, що це найгірша заява зроблена українським лідером й Америка довго цього терпіти не буде, передає УНН.

Це найгірша заява, яка могла бути зроблена Зеленським, і Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка, і Європа під час зустрічі, яку вони мали із Зеленським, прямо заявила, що вони не можуть виконати цю роботу без США – мабуть, це не дуже хороша заява з точки зору демонстрації сили проти росії. Про, що вони думають?