Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал "худшим" заявление Зеленского о том, что до соглашения о завершении войны еще далеко. Трамп заявил, что США не будут долго терпеть такую позицию украинской стороны.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что до соглашения о завершении войны еще очень далеко, заявив, что это худшее заявление, сделанное украинским лидером, и Америка долго этого терпеть не будет, передает УНН.
Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа во время встречи, которую они имели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнить эту работу без США – видимо, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до соглашения о завершении войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.
Основой потенциального перемирия в войне россии против Украины обязательно должны быть сильные гарантии безопасности для Киева. Такого вывода достигли участники саммита мировых лидеров, посвященного Украине и европейской безопасности.