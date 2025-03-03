Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что до соглашения о завершении войны еще очень далеко, заявив, что это худшее заявление, сделанное украинским лидером, и Америка долго этого терпеть не будет, передает УНН.

Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа во время встречи, которую они имели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнить эту работу без США – видимо, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?