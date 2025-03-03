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Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 116236 перегляди

Трамп заявив про переговори з європейськими лідерами щодо припинення війни в Україні. Він також розкритикував заяву Зеленського про тривале продовження конфлікту, натякнувши на можливі наслідки для українського президента.

Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він спілкувався з європейськими колегами на вихідних, щоб обговорити припинення війни в Україні, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ми збираємося укласти угоди з усіма, щоб припинити цю війну, включаючи Європу та європейські країни", — сказав Трамп журналістам у Білому домі після того, як його запитали, чи розглядає він можливість скасування санкцій проти росії, якщо буде мирна угода.

"Більшість з них - мої друзі, глави держав, глави різних країн. … Чотири прем'єр-міністри та п'ять президентів телефонували мені за останні два дні, і вони хочуть все уладнати."

CNN звернулася до Білого дому, щоб дізнатися, з якими лідерами говорив Трамп.

Західні лідери в ці вихідні поспішили підтримати Україну після запеклої зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського в п’ятницю.

Додамо

В ході подальшого обміну думками в понеділок Трамп відчитав Зеленського за коментарі, які передбачають, що війна з росією триватиме ще довго.

"Президент Зеленський нібито зробив сьогодні заяву в AP", - сказав Трамп. "Він сказав, що, на його думку, війна триватиме довго, і краще б він не був правий. Це все, що я кажу".

Не називаючи імені Зеленського, Трамп також припустив, що український президент може "не протриматися довго", якщо не укладе угоду.

"Тепер, можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не буде існувати довго", - сказав Трамп. "Цю людину не будуть слухати дуже довго, тому що я вірю, що росія хоче укласти угоду, я вірю, що народ України безумовно хоче укласти угоду".

Антоніна Туманова

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