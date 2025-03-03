Трамп не вважає угоду щодо рідкоземельних мінералів з Україною мертвою
Київ • УНН
Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних, передає УНН з посиланням на CNN.
"Ну, я дам вам знати. Ми виступаємо з промовою, ви, напевно, чули про це завтра ввечері, тож я дам вам знати завтра ввечері. Але ні, я так не думаю. Я думаю, дивіться, це чудова угода для нас", - сказав Трамп сьогодні, маючи на увазі свій виступ у вівторок на спільному засіданні Конгресу.
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Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю на CBS, що запропонована інвестиційна угода в даний час не обговорюється.
Сьогодні президента США також запитали, що йому потрібно побачити від українського лідера, щоб відновити переговори.
Він відповів: "Я просто думаю, що він повинен бути більш вдячним, тому що ця країна йшла з ними і в вогонь, і в воду".
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Раніше Трамп анонсував свою майбутню промову в Конгресі в новому пості в соціальних мережах.
"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕ ВЕЛИКИМ. Я СКАЖУ ВСЕ ЯК Є!" — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.
Як повідомляє ABC, Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу в Капітолії у вівторок о 9 вечора за східним часом.