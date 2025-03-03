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Трамп не вважає угоду щодо рідкоземельних мінералів з Україною мертвою

Київ • УНН

 • 115234 перегляди

Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.

Трамп не вважає угоду щодо рідкоземельних мінералів з Україною мертвою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ну, я дам вам знати. Ми виступаємо з промовою, ви, напевно, чули про це завтра ввечері, тож я дам вам знати завтра ввечері. Але ні, я так не думаю. Я думаю, дивіться, це чудова угода для нас", - сказав Трамп сьогодні, маючи на увазі свій виступ у вівторок на спільному засіданні Конгресу.

Додамо

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю на CBS, що запропонована інвестиційна угода в даний час не обговорюється.

Сьогодні президента США також запитали, що йому потрібно побачити від українського лідера, щоб відновити переговори.

Він відповів: "Я просто думаю, що він повинен бути більш вдячним, тому що ця країна йшла з ними і в вогонь, і в воду".

Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні03.03.2025, 22:50 • 116236 переглядiв

Додамо

Раніше Трамп анонсував свою майбутню промову в Конгресі в новому пості в соціальних мережах.

"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕ ВЕЛИКИМ. Я СКАЖУ ВСЕ ЯК Є!" — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Як повідомляє ABC, Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу в Капітолії у вівторок о 9 вечора за східним часом. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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