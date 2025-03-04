Шмигаль про підписання ресурсної угоди: очікуємо від США домовленостей на дипломатичному рівні

У публічній площині від США чути, що вони готові підписати з Україною рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Україна очікує на дипломатичному рівні конкретних домовленостей. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня, передає кореспондент УНН.

У публічній площині ви чуєте меседжі зі сторони США, що вони готові підписати цю угоду, з нашої сторони однозначний меседж - ми готові підписувати цю першу угоду щодо створення спільного Інвестиційного фонду. Ми готові до комунікації, готові до розмови, приїхати підписати - сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що Україна очікує зараз зворотного зв'язку від США.

Публічно цей зворотній зв'язок, ці сигнали ми маємо. Очікуємо зараз на дипломатичному рівні конкретних домовленостей - повідомив Шмигаль.

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Доповнення

Шмигаль повідомляв, що рамкова угода про створення Інвестиційного фонду розвитку і відбудови України дає уяву, якою має бути наступна, друга угода над якою ще не почали працювати. Перша угода містить лише намір утворити Інвестиційний фонд.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних.

Що відомо про угоду, яку не підписали 28 лютого після суперечки Трампа з Зеленським

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.



Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 28 лютого повідомив, що ця угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

"Відповідно, в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Усі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви, і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України", - розповів Шмигаль.

Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

27 лютого директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини.