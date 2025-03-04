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Шмыгаль о подписании ресурсного соглашения: ожидаем от США договоренностей на дипломатическом уровне

Киев • УНН

 • 19782 просмотра

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать рамочное соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда. Украина ожидает конкретных договоренностей на дипломатическом уровне после публичных сигналов от американской стороны.

Шмыгаль о подписании ресурсного соглашения: ожидаем от США договоренностей на дипломатическом уровне

В публичной плоскости от США слышно, что они готовы подписать с Украиной рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Украина ожидает на дипломатическом уровне конкретных договоренностей. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент УНН.

В публичной плоскости вы слышите сообщения со стороны США, что они готовы подписать это соглашение, с нашей стороны однозначное сообщение - мы готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. Мы готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать подписать

- сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина сейчас ожидает обратной связи от США.

Публично эта обратная связь, эти сигналы у нас есть. Ожидаем сейчас на дипломатическом уровне конкретных договоренностей

- сообщил Шмыгаль.

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Дополнение

Шмыгаль сообщал, что рамочное соглашение о создании Инвестиционного фонда развития и восстановления Украины дает представление, какой должна быть следующая, вторая угода, над которой еще не начали работать. Первое соглашение содержит лишь намерение создать Инвестиционный фонд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение о обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.

Что известно о соглашении, которое не подписали 28 февраля после спора Трампа с Зеленским

26 февраля Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.

Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

"Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы, и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины", - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

27 февраля директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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