Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в любом удобном формате - Зеленский

Украина готова подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития в любое время и в любом удобном формате. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеемся, что оно будет работать эффективно - написал Зеленский.

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4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность американской нации и подтвердил готовность подписать с США подготовленное так называемое ресурсное соглашение.

Шмыгаль сообщал, что в публичной плоскости от США слышно, что они готовы подписать с Украиной рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Украина ожидает на дипломатическом уровне конкретных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение о обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.

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26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.

Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Соответственно в этом соглашении описана рамка формирования или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины" - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.