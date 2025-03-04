Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в любом удобном формате - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о готовности Украины подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Документ предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% взносом Украины.
Украина готова подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития в любое время и в любом удобном формате. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеемся, что оно будет работать эффективно
Дополнение
4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность американской нации и подтвердил готовность подписать с США подготовленное так называемое ресурсное соглашение.
Шмыгаль сообщал, что в публичной плоскости от США слышно, что они готовы подписать с Украиной рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Украина ожидает на дипломатическом уровне конкретных договоренностей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение о обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.
Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение28.02.25, 20:08 • 114140 просмотров
26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.
Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Соответственно в этом соглашении описана рамка формирования или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины"
Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.
27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.