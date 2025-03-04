У Білому домі прокоментували, чи може змінитися рішення щодо призупинки допомоги Україні
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що відновлення допомоги Україні залежить від президента Трампа. Для досягнення миру необхідно посадити обидві сторони за стіл переговорів.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала призупинення допомоги Україні та можливість її відновлення. Про це вона сказала в ефірі Fox News, пише УНН.
Що ж, це залежить від президента, я знаю, що президент Трамп хоче укласти угоду
"Щоб домовитися про мир, ви повинні посадити обидві сторони за стіл, і в будь-якій хорошій угоді - у бізнесі, у політиці, - зазвичай обидві сторони залишають трохи незадоволені", - зазначила вона.
"Але дивіться, президент - укладач угод, і це те, що він хоче зробити - він хоче, щоб ця війна припинилася, він хоче зупинити вбивства, він хоче бачити припинення вогню, і він мав економічну угоду на столі в Білому домі минулої п’ятниці, (...) і, на жаль, ця угода не була підписана..." - зазначила речниця Білого дому.
На уточнення, що було сказано про готовність підписати її зараз, Лівітт відповіла: "Ми маємо подивитися (we'll have to see)".
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