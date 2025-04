У Білому домі прокоментували, чи може змінитися рішення щодо призупинки допомоги Україні

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала призупинення допомоги Україні та можливість її відновлення. Про це вона сказала в ефірі Fox News, пише УНН.

Що ж, це залежить від президента, я знаю, що президент Трамп хоче укласти угоду - відповіла Лівітт, після вчорашнього оголошення про призупинення президентом Трампом допомоги Україні, чи може сьогоднішній дзвінок президента Зеленського це змінити.

"Щоб домовитися про мир, ви повинні посадити обидві сторони за стіл, і в будь-якій хорошій угоді - у бізнесі, у політиці, - зазвичай обидві сторони залишають трохи незадоволені", - зазначила вона.

"Але дивіться, президент - укладач угод, і це те, що він хоче зробити - він хоче, щоб ця війна припинилася, він хоче зупинити вбивства, він хоче бачити припинення вогню, і він мав економічну угоду на столі в Білому домі минулої п’ятниці, (...) і, на жаль, ця угода не була підписана..." - зазначила речниця Білого дому.

На уточнення, що було сказано про готовність підписати її зараз, Лівітт відповіла: "Ми маємо подивитися (we'll have to see)".

Україна готова підписати ресурсну угоду зі США - Шмигаль

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні.

В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США