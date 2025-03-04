В Белом доме прокомментировали, может ли измениться решение о приостановке помощи Украине
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что восстановление помощи Украине зависит от президента Трампа. Для достижения мира необходимо посадить обе стороны за стол переговоров.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала приостановку помощи Украине и возможность ее восстановления. Об этом она сказала в эфире Fox News, пишет УНН.
Что ж, это зависит от президента, я знаю, что президент Трамп хочет заключить сделку
"Чтобы договориться о мире, вы должны посадить обе стороны за стол, и в любой хорошей сделке - в бизнесе, в политике, - обычно обе стороны остаются немного недовольными", - отметила она.
"Но смотрите, президент - заключатель сделок, и это то, что он хочет сделать - он хочет, чтобы эта война прекратилась, он хочет остановить убийства, он хочет видеть прекращение огня, и у него была экономическая сделка на столе в Белом доме в прошлую пятницу, (...) и, к сожалению, эта сделка не была подписана..." - отметила пресс-секретарь Белого дома.
На уточнение, что было сказано о готовности подписать ее сейчас, Ливитт ответила: "Мы должны посмотреть (we'll have to see)".
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль04.03.25, 12:59 • 105273 просмотра
Напомним
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине.
В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США04.03.25, 12:39 • 42769 просмотров