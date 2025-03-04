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В Белом доме прокомментировали, может ли измениться решение о приостановке помощи Украине

Киев • УНН

 • 21142 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что восстановление помощи Украине зависит от президента Трампа. Для достижения мира необходимо посадить обе стороны за стол переговоров.

В Белом доме прокомментировали, может ли измениться решение о приостановке помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала приостановку помощи Украине и возможность ее восстановления. Об этом она сказала в эфире Fox News, пишет УНН.

Что ж, это зависит от президента, я знаю, что президент Трамп хочет заключить сделку

- ответила Ливитт, после вчерашнего объявления о приостановке президентом Трампом помощи Украине, может ли сегодняшний звонок президента Зеленского это изменить.

"Чтобы договориться о мире, вы должны посадить обе стороны за стол, и в любой хорошей сделке - в бизнесе, в политике, - обычно обе стороны остаются немного недовольными", - отметила она.

"Но смотрите, президент - заключатель сделок, и это то, что он хочет сделать - он хочет, чтобы эта война прекратилась, он хочет остановить убийства, он хочет видеть прекращение огня, и у него была экономическая сделка на столе в Белом доме в прошлую пятницу, (...) и, к сожалению, эта сделка не была подписана..." - отметила пресс-секретарь Белого дома.

На уточнение, что было сказано о готовности подписать ее сейчас, Ливитт ответила: "Мы должны посмотреть (we'll have to see)".

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