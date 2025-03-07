Трамп пригрозил санкциями и пошлинами рф: призвал Украину и россию сесть за стол переговоров
Киев • УНН
Дональд Трамп в своей соцсети призвал Украину и Россию немедленно начать переговоры. Он также пригрозил масштабными санкциями против России до достижения мира.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети призвал Украину и россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против рф "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире", пишет УНН.
Исходя из того факта, что россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении россии до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!
Дополнение
Трамп еще во время своей предвыборной кампании указывал, что хочет прекращения войны в Украине. В феврале США и рф на дипломатическом уровне провели первый раунд переговоров. Однако эта встреча вызвала беспокойство по поводу незадействованности в переговорах Украины и Европы.
С Украиной США намерены заключить так называемое ресурсное соглашение, которое предоставит доступ в том числе к украинским редкоземам. Зеленский настаивал на том, чтобы соглашение включало твердые гарантии безопасности со стороны США. Трамп предположил, что присутствие американских подрядчиков в Украине будет служить гарантией безопасности, но ответственность за безопасность Украины теперь ляжет на Европу.
В Белом доме указали, что для того, чтобы "договориться о мире, нужно посадить обе стороны за стол, и в любом хорошем соглашении - в бизнесе, в политике, - обычно обе стороны остаются немного недовольны".