Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп разъярен поведением России и ее ударами по Украине, в то время как он настаивает на прекращении огня.

Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, в последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине в то время, когда он настаивал на прекращении огня.

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До этого президент США Дональд Трамп в своей соцсети призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против России "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".

Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо