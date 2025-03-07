Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ
Киев • УНН
Трамп разъярен из-за продолжения ударов России по Украине в то время, когда он призывает к прекращению огня. Президент США угрожает масштабными санкциями против России до достижения мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп разъярен поведением России и ее ударами по Украине, в то время как он настаивает на прекращении огня.
Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, в последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине в то время, когда он настаивал на прекращении огня.
Дополнение
До этого президент США Дональд Трамп в своей соцсети призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против России "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".
Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо
РФ готова обсуждать перемирие с Украиной при определенных условиях - Bloomberg07.03.25, 18:32 • 22109 просмотров