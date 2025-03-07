РФ готова обсуждать перемирие с Украиной при определенных условиях - Bloomberg
Киев • УНН
Россия рассматривает возможность временного перемирия, но требует прогресса в вопросе окончательного мирного урегулирования. Москва не против присутствия миротворцев из нейтральных стран, но исключает войска НАТО.
По данным источников Bloomberg в Москве, Россия готова обсудить временное перемирие в войне с Украиной, но при условии достижения дальнейшего прогресса относительно "окончательного" урегулирования.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Временное перемирие в российско-украинской войне может быть рассмотрено Кремлем. При этом есть условие - достижение прогресса в окончательном мирном урегулировании. Соответствующую информацию сообщают люди, знакомые с этим вопросом в Москве, пишет Bloomberg.
Издание также пишет, что первым сигналом "позитивного ответа" президента РФ Путина на призыв Дональда Трампа о прекращении огня стало предложение, которое прозвучало во время переговоров в Саудовской Аравии в прошлом месяце. Про це повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи внутрішню політику, повідомляє Bloomberg.
Для того, чтобы согласиться на прекращение боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения,
Москва настаивает на установлении параметров возможной миротворческой миссии. Будут рассмотрены договоренности о том, какие страны будут участвовать в миссии миротворцев в Украине.
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Ранее Россия заявила, что не согласится на присутствие войск НАТО на украинской земле. В Кремле отклонили предложение европейских стран создать "коалицию охотников", для контроля любой мирной сделки.
По словам источников Bloomberg, Москва "не возражает" против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральными в ходе полномасштабной агрессии РФ против Украины, могли разместить свои военные силы на территории украинской земли.
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