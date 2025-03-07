рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33633 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54614 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57749 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62598 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74269 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59873 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58231 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124748 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82624 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230473 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23798 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22599 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12391 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13243 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23404 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93169 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124748 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230473 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406701 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13331 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22686 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23886 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25925 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76296 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22110 перегляди

росія розглядає можливість тимчасового перемир'я, але вимагає прогресу щодо остаточного мирного врегулювання. москва не заперечує проти присутності миротворців з нейтральних країн, але виключає війська НАТО.

рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg

За даними джерел Bloomberg у москві, росія готова обговорити тимчасове перемир'я у війні з Україною, але за умови досягнення подальшого прогресу щодо "остаточного" врегулювання.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg

Тимчасове перемир'я в російсько-українській війні може бути розглянуто кремлем. При цьому є умова - досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні. Відповідну інформацію повідомляють люди, знайомі з цим питанням у москві, пише Bloomberg.

Видання також пише, що першим сигналом "позитивної відповіді" президента рф путіна на заклик Дональда Трампа щодо припинення вогню стала пропозиція, яка пролунала під час переговорів у Саудівській Аравії минулого місяця. Про це повідомили люди, які просили не називати їхні імена, обговорюючи внутрішню політику, передає Bloomberg.

Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, мало б бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди

- повідомили двоє людей, знайомі з відповідним питанням, передає Bloomberg.

москва наполягатиме на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії. Будуть розглянуті домовленості щодо того, які країни братимуть участь у місії миротворців в Україні. 

росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років - Пісторіус23.01.25, 05:04 • 118907 переглядiв

Раніше росія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі. У кремлі відхилили пропозицію європейських країн створити "коаліцію охочих", для контролю будь-якої мирної угоди.

За словами джерел Bloomberg, москва "не заперечує" проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральними упродовж повномасштабної агресії рф проти України, могли розмістити свої військові сили на території української землі. 

Трамп висуває нові умови для підписання мінеральної угоди з Україною06.03.25, 20:15 • 102287 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46