рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg

За даними джерел Bloomberg у москві, росія готова обговорити тимчасове перемир'я у війні з Україною, але за умови досягнення подальшого прогресу щодо "остаточного" врегулювання.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Тимчасове перемир'я в російсько-українській війні може бути розглянуто кремлем. При цьому є умова - досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні. Відповідну інформацію повідомляють люди, знайомі з цим питанням у москві, пише Bloomberg.

Видання також пише, що першим сигналом "позитивної відповіді" президента рф путіна на заклик Дональда Трампа щодо припинення вогню стала пропозиція, яка пролунала під час переговорів у Саудівській Аравії минулого місяця. Про це повідомили люди, які просили не називати їхні імена, обговорюючи внутрішню політику, передає Bloomberg.

Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, мало б бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди - повідомили двоє людей, знайомі з відповідним питанням, передає Bloomberg.

москва наполягатиме на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії. Будуть розглянуті домовленості щодо того, які країни братимуть участь у місії миротворців в Україні.

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Раніше росія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі. У кремлі відхилили пропозицію європейських країн створити "коаліцію охочих", для контролю будь-якої мирної угоди.

За словами джерел Bloomberg, москва "не заперечує" проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральними упродовж повномасштабної агресії рф проти України, могли розмістити свої військові сили на території української землі.

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