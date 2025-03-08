"путін показує, що не зацікавлений у мирі": Каллас закликала ЄС збільшити військову підтримку України після масованої атаки рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки рф на Україну, закликавши посилити військову підтримку України блоком, пише УНН.

Російські ракети продовжують безжально падати на Україну, несучи все більше смертей і більше руйнувань. путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку - інакше ще більше мирних українських громадян заплатить найвищу ціну - написала Верховна представниця ЄС у X.

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росія напередодні масовано атакувала ракетами та дронами енергетику в Україні. Основний акцент удару був по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Заява Каллас прозвучала перед запланованим обговоренням нової ініціативи, запропонованої нею, щодо збільшення військової підтримки України, на саміті блоку 21 березня.

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