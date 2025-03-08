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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33563 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"путін показує, що не зацікавлений у мирі": Каллас закликала ЄС збільшити військову підтримку України після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 20311 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки рф по енергетичній інфраструктурі України.

"путін показує, що не зацікавлений у мирі": Каллас закликала ЄС збільшити військову підтримку України після масованої атаки рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки рф на Україну, закликавши посилити військову підтримку України блоком, пише УНН.

Російські ракети продовжують безжально падати на Україну, несучи все більше смертей і більше руйнувань. путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку - інакше ще більше мирних українських громадян заплатить найвищу ціну

- написала Верховна представниця ЄС у X.

Доповнення

росія напередодні масовано атакувала ракетами та дронами енергетику в Україні. Основний акцент удару був по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Заява Каллас прозвучала перед запланованим обговоренням нової ініціативи, запропонованої нею, щодо збільшення військової підтримки України, на саміті блоку 21 березня.

Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина07.03.25, 15:23 • 12856 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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