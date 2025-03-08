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"путин показывает, что не заинтересован в мире": Каллас призвала ЕС увеличить военную поддержку Украины после массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 20309 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

"путин показывает, что не заинтересован в мире": Каллас призвала ЕС увеличить военную поддержку Украины после массированной атаки рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на массированные атаки рф на Украину, призвав усилить военную поддержку Украины блоком, пишет УНН.

Российские ракеты продолжают безжалостно падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. gутин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - иначе еще больше мирных украинских граждан заплатит наивысшую цену

- написала Верховный представитель ЕС в X.

Дополнение

россия накануне массированно атаковала ракетами и дронами энергетику в Украине. Основной акцент удара был по объектам газодобывающей промышленности Украины.

Заявление Каллас прозвучало перед запланированным обсуждением новой инициативы, предложенной ею, по увеличению военной поддержки Украины, на саммите блока 21 марта.

Еврорада соберется на следующее заседание по военной поддержке Украины 21 марта - Стефанишина07.03.25, 15:23 • 12852 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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