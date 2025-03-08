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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Посол США назвала "жахливими новинами" наслідки нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 62788 перегляди

Внаслідок нічних атак рф по кількох регіонах України загинуло 11 людей, 40 поранено. У Добропіллі було здійснено подвійний удар по рятувальниках першої хвилі.

Посол США назвала "жахливими новинами" наслідки нічної атаки рф

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" наслідки нічної атаки рф, пише УНН.

Деталі

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі. Рятувальні роботи тривають. Цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни", - відреагувала посол США на нічну атаку рф у X.

Доповнення

Напередодні президент США Дональд Трамп прокоментував припинення військової допомоги Україні, вказавши, що його дії спрямовані, "щоб зупинити смерть".

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки рф на Україну, закликавши посилити військову підтримку України блоком.

Юлія Шрамко

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