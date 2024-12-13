Шквал баллистических ракет, очередная массированная атака: Посол Бринк отреагировала на обстрел Украины захватчиками
Киев • УНН
россия осуществила массированный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре и ключевым объектам Украины. Атаки зафиксированы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Очередной массированный ракетный обстрел российских захватчиков по территории Украины прокомментировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Чиновница отметила о попытках рф попасть по энергетическим системам и другим ключевым объектам Украины.
Пишет УНН со ссылкой на страницу Ambassador Bridget A. Brink в соцсети Х.
По состоянию на 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подверглась очередной массированной атаке. Россия запустила шквал баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране
Напомним
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области. По информации главы ОВА Максима Козицкого, пострадавших нет, но ожидаются изменения в графиках отключений электроэнергии.
В Тернопольской области зафиксирована ракетная атака врага с негативными последствиями. Жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
В Ивано-Франковской области на фоне ракетной атаки рф зафиксированы обломки в одном из сел, пострадавших нет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.