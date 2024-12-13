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Шквал баллистических ракет, очередная массированная атака: Посол Бринк отреагировала на обстрел Украины захватчиками

Шквал баллистических ракет, очередная массированная атака: Посол Бринк отреагировала на обстрел Украины захватчиками

Киев  •  УНН

 • 923 просмотра

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россия осуществила массированный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре и ключевым объектам Украины. Атаки зафиксированы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Очередной массированный ракетный обстрел российских захватчиков по территории Украины прокомментировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Чиновница отметила о попытках рф попасть по энергетическим системам и другим ключевым объектам Украины.

Пишет УНН со ссылкой на страницу Ambassador Bridget A. Brink в соцсети Х.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подверглась очередной массированной атаке. Россия запустила шквал баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране 

- говорится в заметке Бринк.
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Напомним

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области. По информации главы ОВА Максима Козицкого, пострадавших нет, но ожидаются изменения в графиках отключений электроэнергии.

В Тернопольской области зафиксирована ракетная атака врага с негативными последствиями. Жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

В Ивано-Франковской области на фоне ракетной атаки рф зафиксированы обломки в одном из сел, пострадавших нет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
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bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
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