«русские далеки от бога, а неволя и тьма проигрывают": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Киев • УНН
Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством и подчеркнул важность единства. В обращении он подчеркнул, что украинцы хотят мирно жить на своей земле, видеть солнце и рождественскую звезду вместо ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил видеообращением украинцев и украинок с Рождеством.
Глава государства отметил, что Рождество является праздником, который объединяет всех украинцев, передает УНН.
Все, что нам надо, - мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем - рождественскую звезду, а не иранские «шахеды» и российские ракеты. Но некоторым «скучно и не хватает движухи». Эти слова - доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проигрывают. Мы это знаем. Мир знает это
Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. И это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества. Его уникальной атмосферой, которую мы несмотря ни на что сохраним внутри себя. И поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого любим. Со всеми, кто для нас родной
Напомним,
Посол США Бриджит Бринк поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом, надев платье с вышивкой. Она подчеркнула важность партнерства между США и Украиной в исторический момент.