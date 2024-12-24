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«русские далеки от бога, а неволя и тьма проигрывают": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

«русские далеки от бога, а неволя и тьма проигрывают": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Киев  •  УНН

 • 6170 просмотра

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Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством и подчеркнул важность единства. В обращении он подчеркнул, что украинцы хотят мирно жить на своей земле, видеть солнце и рождественскую звезду вместо ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил видеообращением украинцев и украинок с Рождеством.

Глава государства отметил, что Рождество является праздником, который объединяет всех украинцев, передает УНН.

Все, что нам надо, - мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем - рождественскую звезду, а не иранские «шахеды» и российские ракеты. Но некоторым «скучно и не хватает движухи». Эти слова - доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проигрывают. Мы это знаем. Мир знает это

- сказал в своем обращении Зеленский.

Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. И это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества. Его уникальной атмосферой, которую мы несмотря ни на что сохраним внутри себя. И поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого любим. Со всеми, кто для нас родной

- подчеркнул президент.

Напомним,

Посол США Бриджит Бринк поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом, надев платье с вышивкой. Она подчеркнула важность партнерства между США и Украиной в исторический момент.

Алина Волянская

Алина Волянская

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bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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