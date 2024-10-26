Посол США отреагировала на ночную атаку дронов по Киеву
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Киев, попав в многоэтажку, погибла девушка и пострадали 6 человек. В Днепре от ракетного удара погибли 3 человека, ранены 19 человек, среди которых 4 детей. Также из-за атаки БПЛА есть погибшая в Киевской области.
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку рф, во время которой один из вражеских дронов попал в многоэтажку в Киеве. Об этом посол написала в соцсети X, передает УНН.
Каждую ночь россия запускает беспилотники и ракеты по Украине, часто поражая гражданские объекты. Сегодня ночью в результате российской атаки горит жилая многоэтажка в Киеве. россия должна быть привлечена к ответственности
Что известно об атаке рф на Украину
Силы обороны обезвредили около 10 российских дронов во время трех атак на Киев. В результате удара по многоэтажному дому погибла девушка, пострадало 6 человек.
В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область в ночь на 26 октября погибла женщина. Кроме того, ранения получил мальчик 13 лет.
В Днепре от ракетной атаки пострадало 19 человек, среди которых 4 детей. 3 человека погибли.