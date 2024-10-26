Трагічні наслідки нічної атаки дронів на Київщину: що відомо про жертв
Київ • УНН
Внаслідок атаки БПЛА на Київську область загинула жінка 1968 року народження, 13-річний хлопець отримав поранення. Пошкоджено 15 приватних будинків, 3 магазини та інші об'єкти в 4 районах області.
Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА на Київську область у ніч на 26 жовтня загинула жінка. Крім того, поранення отримав хлопчик 13 років. Через падіння уламків збитих дронів пошкодження зафіксовані в 4 районах області, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог продовжує масовані атаки нашої області за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота
Крім того, з його слів, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці.
Станом на 9:00, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуємо пошкодження 15 приватних будинків, 3 магазинів, одного багатоквартирного будинку та 3 підсобних приміщень в 4 районах області. Пошкоджено три автомобілі, лінію електропередач.
Крім того, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані. Більш детальна інформація згодом, додав Кравченко.
Нічна атака на Київщину: постраждала дитина, рятувальники ліквідують пожежі26.10.24, 08:28 • 31120 переглядiв