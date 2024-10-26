Трагічні наслідки нічної атаки дронів на Київщину: що відомо про жертв

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10426 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26385 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44097 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79870 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65886 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78313 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93663 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87290 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101264 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15134 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22901 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9888 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7228 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 6006 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26394 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177287 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333553 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267111 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 206 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44103 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17936 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23081 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28785 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Трагічні наслідки нічної атаки дронів на Київщину: що відомо про жертв

Київ • УНН

 • 18401 перегляди

Внаслідок атаки БПЛА на Київську область загинула жінка 1968 року народження, 13-річний хлопець отримав поранення. Пошкоджено 15 приватних будинків, 3 магазини та інші об'єкти в 4 районах області.

Трагічні наслідки нічної атаки дронів на Київщину: що відомо про жертв

Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА на Київську область у ніч на 26 жовтня загинула жінка. Крім того, поранення отримав хлопчик 13 років. Через падіння уламків збитих дронів пошкодження зафіксовані в 4 районах області, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог продовжує масовані атаки нашої області за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота

- написав Кравченко у Facebook.

Крім того, з його слів, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці.

Станом на 9:00, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуємо пошкодження 15 приватних будинків, 3 магазинів, одного багатоквартирного будинку та 3 підсобних приміщень в 4 районах області. Пошкоджено три автомобілі, лінію електропередач.

Крім того, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані. Більш детальна інформація згодом, додав Кравченко.

Нічна атака на Київщину: постраждала дитина, рятувальники ліквідують пожежі26.10.24, 08:28 • 31120 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58