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Нічна атака на Київщину: постраждала дитина, рятувальники ліквідують пожежі

Київ • УНН

 • 31120 перегляди

Внаслідок нічної атаки в Київській області постраждала дитина та пошкоджено кілька будівель. В Ірпіні, Бориспільщині та Обухівщині зафіксовано пожежі та руйнування об'єктів.

Нічна атака на Київщину: постраждала дитина, рятувальники ліквідують пожежі

Київська область постраждала унаслідок нічної ворожої атаки. На жаль, є поранені. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У Ірпіні, через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

На Бориспільщині зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку та гаража, а в двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Внаслідок цих подій постраждала дитина, 2011 року народження.

На Обухівщині рятувальники успішно ліквідували загорання крівлі житлового будинку. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві служби продовжують виконувати свої обов'язки.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу в гаражі біля хостелу в Ірпені26.10.24, 01:38 • 45310 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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