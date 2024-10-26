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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 236 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Уламки збитих дронів спричинили пожежу в гаражі біля хостелу в Ірпені

Київ • УНН

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В Ірпені на Київщині уламки збитих ворожих безпілотників призвели до займання двоповерхового гаражу біля хостелу. Пожежу локалізовано, інформації про постраждалих немає.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу в гаражі біля хостелу в Ірпені

На Київщині через падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Ірпені виникла пожежа в двоповерховому гаражі, що прибудований до хостелу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, вогонь було локалізовано.

Наразі інформації про постраждалих не надходило. На місці події активно працюють рятувальники.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Київській області пролунала серія вибухів.

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників26.10.24, 00:19 • 18758 переглядiв

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