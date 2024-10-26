Уламки збитих дронів спричинили пожежу в гаражі біля хостелу в Ірпені
Київ • УНН
В Ірпені на Київщині уламки збитих ворожих безпілотників призвели до займання двоповерхового гаражу біля хостелу. Пожежу локалізовано, інформації про постраждалих немає.
На Київщині через падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Ірпені виникла пожежа в двоповерховому гаражі, що прибудований до хостелу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, вогонь було локалізовано.
Наразі інформації про постраждалих не надходило. На місці події активно працюють рятувальники.
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Раніше було поінформовано, що в Київській області пролунала серія вибухів.
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