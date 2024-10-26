Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене
Киев • УНН
В Ирпене Киевской области обломки сбитых вражеских беспилотников привели к возгоранию двухэтажного гаража возле хостела. Пожар локализован, информации о пострадавших нет.
На Киевщине из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников в Ирпене возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Как сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, огонь был локализован.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия активно работают спасатели.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Киевской области прогремела серия взрывов.
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