Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене

На Киевщине из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников в Ирпене возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Как сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, огонь был локализован.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия активно работают спасатели.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Киевской области прогремела серия взрывов.

В столице Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников