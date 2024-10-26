Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары
Киев • УНН
В результате ночной атаки в Киевской области пострадал ребенок и повреждены несколько зданий. В Ирпене, Бориспольском и Обуховском районах зафиксированы пожары и разрушения объектов.
Киевская область пострадала в результате ночной вражеской атаки. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Ирпене, из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 01:12.
На Бориспольщине зафиксировано повреждение частного жилого дома и гаража, а в двухэтажном общежитии выбиты окна. В результате этих событий пострадал ребенок, 2011 года рождения.
На Обуховщине спасатели успешно ликвидировали возгорание кровли жилого дома. Ситуация в регионе остается напряженной, и местные службы продолжают выполнять свои обязанности.
Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене25 октября 2024, 22:38 • 16268 просмотров