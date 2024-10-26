Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары

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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 5093 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 155663 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 138198 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 140403 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 187266 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары

Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары

Киев  •  УНН

05:28 • 8566 просмотра

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В результате ночной атаки в Киевской области пострадал ребенок и повреждены несколько зданий. В Ирпене, Бориспольском и Обуховском районах зафиксированы пожары и разрушения объектов.

Киевская область пострадала в результате ночной вражеской атаки. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Ирпене, из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 01:12.

На Бориспольщине зафиксировано повреждение частного жилого дома и гаража, а в двухэтажном общежитии выбиты окна. В результате этих событий пострадал ребенок, 2011 года рождения.

На Обуховщине спасатели успешно ликвидировали возгорание кровли жилого дома. Ситуация в регионе остается напряженной, и местные службы продолжают выполнять свои обязанности.

Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене25 октября 2024, 22:38 • 16268 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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