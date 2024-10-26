Трагические последствия ночной атаки дронов на Киевщину: что известно о жертвах

ukenru
Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 5168 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 155677 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 138204 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 140409 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 187278 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 152442 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152568 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 149783 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138827 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120793 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

22:03 • 39666 просмотра
Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене

Обломки сбитых дронов вызвали пожар в гараже возле хостела в Ирпене

22:38 • 17051 просмотра
В Днепре из-под завалов после ракетного удара спасли человека: есть пострадавшие дети

В Днепре из-под завалов после ракетного удара спасли человека: есть пострадавшие дети

22:55 • 28799 просмотра
142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

00:30 • 24609 просмотра
Британские ученые обнаружили неожиданную связь между финансами и здоровьем

Британские ученые обнаружили неожиданную связь между финансами и здоровьем

01:29 • 23669 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 155677 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 187278 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 167220 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 181452 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 178954 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 105413 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 142451 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 115221 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 122868 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 127267 просмотра
Актуальное
Трагические последствия ночной атаки дронов на Киевщину: что известно о жертвах

Трагические последствия ночной атаки дронов на Киевщину: что известно о жертвах

Киев  •  УНН

06:11 • 2490 просмотра

Read in English

В результате атаки БПЛА на Киевскую область погибла женщина 1968 года рождения, 13-летний парень получил ранения. Повреждены 15 частных домов, 3 магазина и другие объекты в 4 районах области.

В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область в ночь на 26 октября погибла женщина. Кроме того, ранения получил мальчик 13 лет. Из-за падения обломков сбитых дронов повреждения зафиксированы в 4 районах области, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг продолжает массированные атаки нашей области с помощью БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота

- написал Кравченко в Facebook.

Кроме того, по его словам, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте.

По состоянию на 9:00, в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируем повреждения 15 частных домов, 3 магазинов, одного многоквартирного дома и 3 подсобных помещений в 4 районах области. Повреждены три автомобиля, линия электропередач.

Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже, добавил Кравченко.

Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары26 октября 2024, 05:28 • 7774 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
kievКиев