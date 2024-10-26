Трагические последствия ночной атаки дронов на Киевщину: что известно о жертвах
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА на Киевскую область погибла женщина 1968 года рождения, 13-летний парень получил ранения. Повреждены 15 частных домов, 3 магазина и другие объекты в 4 районах области.
В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область в ночь на 26 октября погибла женщина. Кроме того, ранения получил мальчик 13 лет. Из-за падения обломков сбитых дронов повреждения зафиксированы в 4 районах области, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг продолжает массированные атаки нашей области с помощью БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота
Кроме того, по его словам, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте.
По состоянию на 9:00, в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируем повреждения 15 частных домов, 3 магазинов, одного многоквартирного дома и 3 подсобных помещений в 4 районах области. Повреждены три автомобиля, линия электропередач.
Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже, добавил Кравченко.
Ночная атака на Киевщину: пострадал ребенок, спасатели ликвидируют пожары26 октября 2024, 05:28 • 7774 просмотра