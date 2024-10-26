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Посол США відреагувала на нічну атаку дронів по Києву

Київ • УНН

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Російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівку, загинула дівчина та постраждало 6 осіб. У Дніпрі від ракетного удару загинуло 3 людини, поранено 19 осіб, серед яких 4 дітей. Також через атаку БПЛА є загибла на Київщині.

Посол США відреагувала на нічну атаку дронів по Києву

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку рф, під час якої один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку у Києві. Про це посол написала в соцмережі X, передає УНН

Щоночі росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні вночі в результаті російської атаки горить житлова багатоповерхівка в Києві. росія має бути притягнута до відповідальності

- написала Брінк.

Що відомо про атаку рф на Україну 

Сили оборони знешкодили близько 10 російських дронів під час трьох атак на Київ. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинула дівчина, постраждало 6 осіб. 

Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА на Київську область у ніч на 26 жовтня загинула жінка. Крім того, поранення отримав хлопчик 13 років. 

У Дніпрі від ракетної атаки постраждало 19 осіб, серед яких 4 дітей.Троє людей загинули.

Тетяна Краєвська

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