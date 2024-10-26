Посол США відреагувала на нічну атаку дронів по Києву
Київ • УНН
Російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівку, загинула дівчина та постраждало 6 осіб. У Дніпрі від ракетного удару загинуло 3 людини, поранено 19 осіб, серед яких 4 дітей. Також через атаку БПЛА є загибла на Київщині.
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку рф, під час якої один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку у Києві. Про це посол написала в соцмережі X, передає УНН.
Щоночі росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні вночі в результаті російської атаки горить житлова багатоповерхівка в Києві. росія має бути притягнута до відповідальності
Що відомо про атаку рф на Україну
Сили оборони знешкодили близько 10 російських дронів під час трьох атак на Київ. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинула дівчина, постраждало 6 осіб.
Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА на Київську область у ніч на 26 жовтня загинула жінка. Крім того, поранення отримав хлопчик 13 років.
У Дніпрі від ракетної атаки постраждало 19 осіб, серед яких 4 дітей.Троє людей загинули.