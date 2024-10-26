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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1480 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворожа атака на Київ: знешкоджено до десятка російських дронів

Київ • УНН

 • 34127 перегляди

Сили оборони знешкодили близько 10 російських дронів під час трьох атак на Київ. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинула дівчина, постраждало 6 осіб, евакуйовано більше 100 мешканців.

Ворожа атака на Київ: знешкоджено до десятка російських дронів

Сили оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН

Шістнадцята повітряна атака на Київ у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями

- написав Попко.

За його словами, повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин.

"Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сил)", - повідомив Попко.

Він наголосив, що в місті не обійшлося без жертв російської атаки.

"Загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Співчуття рідним і близьким. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано)", - написав Попко.

Він зазначив, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Трагічні наслідки нічної атаки дронів на Київщину: що відомо про жертв26.10.24, 09:11 • 18401 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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