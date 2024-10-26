Вражеская атака на Киев: обезврежено до десятка российских дронов
Киев • УНН
Силы обороны обезвредили около 10 российских дронов во время трех атак на Киев. В результате удара по многоэтажному дому погибла девушка, пострадали 6 человек, эвакуированы более 100 жителей.
Силы обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву. Воздушная тревога в столице с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась 7 с половиной часов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Шестнадцатая воздушная атака на Киев в октябре. Этой ночью российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами
По его словам, воздушная тревога в столице с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась 7 с половиной часов.
«Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)», - сообщил Попко.
Он отметил, что в городе не обошлось без жертв российской атаки.
«Погибла молодая девушка. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. В этом помещении позже спасатели и нашли тело погибшей. Соболезнования родным и близким. Всего из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадало 6 человек (из них 1 госпитализирован)», - написал Попко.
Он отметил, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
Трагические последствия ночной атаки дронов на Киевщину: что известно о жертвах26 октября 2024, 06:11 • 3799 просмотров