У Києві зросла кількість постраждалих до 5 осіб: загинула дитина
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Солом'янському районі Києва загинула дівчинка 2009 року народження, ще 5 осіб постраждали. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи житлового будинку, пожежу ліквідовано.
Унаслідок ворожого удару по Соломʼянському районі Києва загинула дівчинка 2009 року народження. Також зросла кількість постраждалих до 5 осіб. Про це повідомляє міський голова Віталій Клично, передає УНН.
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За інформацією, 4 постраждалим медики надали допомогу на місці, а одну особу госпіталізували до лікарні. На місці події працюють рятувальники та медики, які забезпечують підтримку потерпілим.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що для мешканців будинку, які потребують допомоги, розгорнуто мобільний намет.
Нагадаємо
У столиці в результаті обстрілу з боку окупантів пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи житлового будинку. Втім пожежу, яка спалахнула на поверхах, вогнеборці вже ліквідували.
У столиці локалізували пожежу: на жаль, загинула одна людина та чотири - постраждали25.10.24, 23:16 • 24889 переглядiв