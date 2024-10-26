В Киеве возросло количество пострадавших до 5 человек: погиб ребенок
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Соломенском районе Киева погибла девочка 2009 года рождения, еще 5 человек пострадали. Повреждены квартиры с 17 по 21 этажи жилого дома, пожар ликвидирован.
В результате вражеского удара по Соломенскому району Киева погибла девочка 2009 года рождения. Также возросло количество пострадавших до 5 человек. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Добавим
По информации, 4 пострадавшим медики оказали помощь на месте, а одного человека госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают спасатели и медики, которые обеспечивают поддержку пострадавшим.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для жителей дома, которые нуждаются в помощи, развернута мобильная палатка.
Напомним
В столице в результате обстрела со стороны оккупантов повреждены квартиры с 17 по 21 этажи жилого дома. Впрочем пожар, который вспыхнул на этажах, пожарные уже ликвидировали.
В столице локализовали пожар: к сожалению, погиб один человек и четыре - пострадали25 октября 2024, 20:16 • 6228 просмотров