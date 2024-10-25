В столице локализовали пожар: к сожалению, погиб один человек и четыре - пострадали
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела жилого дома в Соломенском районе Киева погиб один человек, четверо пострадали. Пожар локализован, эвакуированы более 100 жителей.
Из-за удара оккупантов по столице один человек погиб. Помимо того, пожарным удалось локализовать пожар. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Добавим
В жилом доме в Соломенском районе Киева, по предварительным данным, в результате вражеского обстрела погиб один человек. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.
Пожар, возникший в результате атаки, успешно локализовали. Сейчас продолжается спасательно-поисковая операция, в которой задействованы спасатели и медики.
В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие25 октября 2024, 19:48 • 8797 просмотров