В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Соломенском районе Киева повреждены квартиры с 17 по 21 этажи жилого дома. Спасатели эвакуировали более 100 человек, двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте.
Спасатели в Киеве вывели из здания более 100 человек из поврежденного дома в Соломенском районе. Кроме того, уже известно о двух пострадавших. Об этом сообщает городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Городской голова столицы Виталий Кличко проинформировал о продолжении тушения пожара на нескольких этажах жилого дома в Соломенском районе. Сейчас известно, что в результате вражеского обстрела повреждены квартиры с 17 по 21 этажи, а также загорелась квартира на 20-м этаже. Спасатели уже вывели из здания более 100 человек.
Дополнительно Кличко отметил, что уже есть 2 пострадавших, впрочем им обоим медики оказали помощь на месте.
По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, пока информация о пострадавших не поступала.
Напомним,
Ранее было передано, что из дома в Соломенском районе Киева проводится эвакуация жителей, ведь из-за обстрела со стороны террористической страны были повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома, что привело к пожару на 16 и 17 этажах.
Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме25 октября 2024, 19:30 • 3399 просмотров