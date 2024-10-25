У Києві з пошкодженого обстрілом будинку евакуювали понад 100 мешканців: є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Солом'янському районі Києва пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи житлового будинку. Рятувальники евакуювали понад 100 людей, двоє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.
Рятувальники у Києві вивели з будівлі понад 100 людей з пошкодженого будинку в Солом'янському районі. Крім того, вже відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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Міський голова столиці Віталій Кличко поінформував про продовження гасіння пожежі на кількох поверхах житлового будинку в Солом'янському районі. Нині відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, а також загорілася квартира на 20-му поверсі. Рятувальники вже вивели з будівлі понад 100 людей.
Додатково Кличко зазначив, що вже є 2 постраждалих, втім їм обом медики надали допомогу на місці.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Раніше було передано, що з будинку у Солом'янському районі Києва проводиться евакуація мешканців, адже через обстріл з боку терористичної країни були пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку, що призвело до пожежі на 16 та 17 поверхах.
Ворожий удар по столиці: спалахнула пожежа на кількох поверхах у пошкодженому будинку 25.10.24, 22:30 • 27800 переглядiв