Ворожий удар по столиці: спалахнула пожежа на кількох поверхах у пошкодженому будинку
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару в Києві загорілися 16 та 17 поверхи 25-поверхового будинку. На місці працюють 43 рятувальники та 11 одиниць техніки, проводиться евакуація мешканців.
У Києві через ворожий удар в пошкодженому будинку Солом’янського району здійнялася пожежа на 16 та 17 поверхах. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Увечері ворог здійснив чергову атаку на столицю України. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку, що призвело до пожежі на 16 та 17 поверхах житлового будинку в Солом'янському районі.
На місці події триває локалізація пожежі. Для цього залучено 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що з даного будинку у Солом'янському районі Києва проводиться евакуація мешканців, а на місці працюють екстрені служби.
У Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки після удару дрона25.10.24, 22:07 • 25718 переглядiв