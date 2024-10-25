У Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки після удару дрона
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, пошкодивши 17-19 поверхи. Проводиться евакуація мешканців, на місці працюють екстрені служби.
У багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі проводиться евакуація мешканців. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко, передає УНН.
За даними ОВА, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Крім того, за словами Попка, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі.
"Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться у плвідомленні.
Додамо
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, - пожежа.
"Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - резюмував він.
Горять верхні поверхи: у мережі з'явились перші кадри після удару ворожого безпілотника по столичній багатоповерхівці25.10.24, 21:41 • 25146 переглядiв
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