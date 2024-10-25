В Киеве эвакуируют жильцов многоэтажки после удара дрона
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник попал в многоэтажку, повредив 17-19 этажи. Проводится эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы.
В многоквартирном доме в Соломенском районе проводится эвакуация жильцов. Об этом сообщил председатель КГВА Сергей Попко, передает УНН.
По данным ОВА, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, по словам Попко, есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе.
"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БпЛА, - пожар.
"Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", - резюмировал он.
Горят верхние этажи: в сети появились первые кадры после удара вражеского беспилотника по столичной многоэтажке25 октября 2024, 18:41 • 8661 просмотр
Напомним
В Киеве слышали серию взрывов, работает противовоздушная оборона. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксировано вражеские БпЛА, которые движутся на запад.